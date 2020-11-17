Yüzün uzun süre kötü şartlara maruz kalması ya da bazı etkenler yüzünden sertleşerek kuruması; canlılığını yitirmesine ve matlaşmasına neden olur. Cildin yumuşaması ve doğallığını kazanması için bir takım maskeler uygulamak ve yumuşaklığını tekrar kazandırmak gereklidir.

Yüz Yumuşatıcı Maskeler