Yeni öğretim yılı başladığından beri bütün velilerin ve öğrencilerin gözleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrildi. Okullar ne zaman açılacak sorusu herkesin gündeminde. Milyonlarca çocuk online sistem üzerinden eğitime başladı ama yüz yüze okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda tarih verdi. Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.