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'Yüzde 400'e varan kira artışı enflasyonla mücadeleye zarar veriyor'

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, mevzuatta yapılan düzenlemelere rağmen AVM’lerde ödenen genel giderlerin şeffaflaşamadığını söyledi. Öncel, "Yasal düzenlemelerin etkisiyle çözüm yolunda bir takım adımlar atılsa da markalarımız için AVM’lerde bir türlü şeffaflaşamayan genel giderler sorun olmaya devam ediyor. Yüzde 400’e varan kira artışı ve şeffaflaşamayan genel giderler enflasyonla mücadeleye de zarar veriyor" dedi

'Yüzde 400'e varan kira artışı enflasyonla mücadeleye zarar veriyor'
HABERTURK.COM

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ile Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı Perakende Günleri kapsamında düzenlenen oturumda bir araya geldi.

Sinan Öncel, yaptığı değerlendirmede BMD çatısı altındaki 489 markanın yurt içinde 60 bin, yurt dışında ise 17 bini aşkın mağaza ve satış noktası ile 450 bin çalışanı bulunduğunu bildirdi.

BMD’nin AVM’lerde en yüksek oranla temsil edilen dernek olduğunun altını çizen Öncel, "Temsiliyet oranımız bazı AVM’lerde yüzde 70’e yaklaşıyor. Yasal düzenlemelerin etkisiyle çözüm yolunda bir takım adımlar atılsa da markalarımız için AVM’lerde bir türlü şeffaflaşamayan genel giderler sorun olmaya devam ediyor. Yüzde 400’e varan kira artışı ve şeffaflaşamayan genel giderler enflasyonla mücadeleye de zarar veriyor" dedi.

'YILLIK 8-10 MİLYAR TL ARASI İSRAF VAR'

AVM’lerde toplam 14 milyon metrekare kiralanabilir alanın bulunduğunu kaydeden Öncel, "Metrekare başına her ay ortalama 60 TL’lik kayıp ve israf var. Yıllık hesapladığımızda 8-10 milyar TL arasında bir rakam ortaya çıkıyor. Bu parayla her biri 300 mağazalı 30 AVM inşa edilebilir veya 100 metrekarelik 10 bin mağaza açılabilir ya da yenilenebilir. Biz böylesine büyük bir bütçeye ulaşan genel gider kaleminin şeffaflaşmasını istiyoruz" talebinde bulundu.

Sinan Öncel, yüksek maliyetler ve enflasyon nedeniyle markaların cirolarında yüzde 100 civarında artış kaydedildiğini de bildirerek, "Markalar AVM’lere ayrıca ciro kirası ödüyor. Ciro kirası nedeniyle AVM’lerin gelirlerinde de ciddi bir artış olmasına rağmen yüzde 400’e varan kira zammı talepleriyle karşılaşıyoruz. Bugün astronomik kira zammı talebiyle karşı karşıya kalan pek çok perakendeci bulunuyor. Oysa ciro kiraları yüzde 100 artarken kur artışı yıllık yüzde 35-40’ta kaldı. Yani AVM’lerin ciro kirası kira gelirlerinde döviz bazında net yüzde 60-65 artış oldu" diye konuştu.

Sinan Öncel yurt dışındaki mağaza ve satış noktası sayısını yıl sonuna kadar 18 bine çıkarması beklenen BMD üyesi markalar için uygun koşullarda krediye erişimin de önemli bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Öncel, önümüzdeki günlerde kredi sorununa çözüm bulunacağını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

'ÜRETİMDE MARKA OLAN TÜRKİYE’Yİ MARKALARIN ÜLKESİ YAPMALIYIZ'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, BMD’nin düzenlediği Perakende Günleri özel yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve refahı geliştirmek için markalı üretim ve ihracatın daha da artması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin üretimde marka ülke olduğunu vurgulayan Gültepe, “Artık bununla yetinmeyip markaların ülkesi olabilmeliyiz. Sadece BMD üyesi markaların yurt dışında 5 bini aşkın mağazası ve 11 bin civarında satış noktası bulunuyor. Sınırlarımızın ötesinde 17 bine yakın mağaza ve satış noktasına ulaşmak kolay iş değil. Hatta bazı ülkelerde alanlarında pazar lideri konumunda markalarımız var. Önümüzdeki yıllarda kuşkusuz çok daha iyi yerlere geleceğiz. Birçok sektörden küresel markalar çıkaracağız. Markanın çarpan etkisinden daha fazla yararlanmalıyız" dedi.

Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalıştıklarını vurgulayan Gültepe, "Bu hedefe ulaşmak için mutlaka markalı ihracatımızı artırmamız gerekiyor. Çünkü ihracat markaları, markalar ihracatı doğrudan etkiliyor. Kendi markasıyla ihracat yapan firmalarımız Ar-Ge’ye daha çok önem veriyor. Diğer firmalara göre daha fazla patent başvurusu gerçekleştiriyor. Daha fazla araştırmacı istihdamı sağlıyor. Küresel arenaya çıkan her firmamız aynı zamanda Türkiye markasını da dünyaya tanıtıyor. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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