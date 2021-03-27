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Yüzde yüz elektrikli iX3 satışa sunuldu

Alman otomotiv üreticisi BMW’nin yüzde yüz elektrikli SUV modeli iX3, Türkiye pazarına giriş yaptı. Otomobilin başlangıç fiyatı 950 bin TL olarak açıklandı. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Borusan Otomotiv olarak BMW’nin sürdürülebilirlik vizyonuna paralel şekilde Türkiye’de de elektromobilite dönüşümünün liderliğini yapmak istiyoruz. iX3’ü Türkiye’deki yeni vergi düzenlemelerine rağmen pazara en uygun fiyatlarla ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

Yüzde yüz elektrikli iX3 satışa sunuldu
HABERTURK.COM

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin “benzinli, dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere tüm motor seçeneklerini sunmayı hedeflediği vizyonunun ilk ürünü olan iX3, 950 bin TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yaptı.

WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor.

Geliştirmeler neticesinde 286 beygir maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor. iX3'ün, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaştığı, 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ettiği belirtildi.

Elektromobiliteye olan yatırımlarını hız kesmeden devam ettireceklerini söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Borusan Otomotiv olarak BMW’nin sürdürülebilirlik vizyonuna paralel şekilde Türkiye’de de elektromobilite dönüşümünün liderliğini yapmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi markalarımızın elektrikli modellerinin tamamını ülkemizde sunmayı hedefliyoruz. Karbon salımının düşürülmesiyle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşenin fazlasını gerçekleştirmek arzusundayız. Bu çerçevede BMW Group ile birlikte Yeni BMW iX3’ün başlangıç fiyatı üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Spor Aktivite Aracı segmentinin tamamen elektrikli ilk örneklerinden olan iX3’ü Türkiye’deki yeni vergi düzenlemelerine rağmen pazara en uygun fiyatlarla ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

ÇİN'DEN GELİYOR

BMW’nin Çin’deki fabrikasında üretilen iX3, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine sahip. Söz konusu teknolojinin markanın diğer elektrikli modelleri iX ve i4'te de kullanılacağı kaydedildi.

Otomobilin ince yapıya sahip yeni nesil yüksek voltajlı bataryası sayesinde ağırlık merkezinin kardeşi X3’e kıyasla 7.5 santimetre daha yere yakın olduğu da verilen bilgiler arasında. Araçta standart olan adaptif süspansiyon sayesinde değişken yol koşullarında performans sunulduğu belirtilirken, ARB çekiş sistemi sayesinde de yumuşak zeminlerde bile çekiş gücü sağlandığı kaydedildi.

Otomobilde, 40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar, 510 litrelik bagaj hacmi ve koltuklar katlandığında bin 560 litreye kadar çıkan iç hacim gibi özellikler bulunuyor.

iX3'te, Hans Zimmer ile birlikte geliştirilen BMW IconicSounds Electric donanımına da ilk kez yer verildiği açıklandı.

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