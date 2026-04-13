        Yüzdeki şekil bozukluğu 3 boyutlu teknolojiyle düzeltildi

        Yüzdeki şekil bozukluğu 3 boyutlu teknolojiyle düzeltildi

        Trabzon'da yüzündeki deformasyon nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkilenen Samet Çağlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yapılan cerrahi müdahaleyle hem estetik görünümünü hem de yüz fonksiyonlarını yeniden kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:01 Güncelleme:
        Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Çağlar, bir süre önce trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından yüzünde çökme ve şekil bozukluğu oluşan Çağlar, yüzündeki deformasyonu gidermek için ailesiyle çözüm arayışına girdi.

        Çağlar, KTÜ Farabi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu ile iletişime geçti.

        Prof. Dr. Uraloğlu ve ekibince yapılan detaylı incelemeler sonrası, yüzünde oluşan deformasyon tomografi ve 3 boyutlu modellemeyle analiz edilen Çağlar için eksik dokular belirlenerek kişiye özel implant tasarlandı.

        KTÜ bünyesindeki Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kısa sürede üretilen implant, cerrahi müdahaleyle Çağlar'a uygulandı.

        REKLAM

        "AMELİYAT SON DERECE BAŞARILI GEÇTİ"

        Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Uraloğlu, hastanın yaklaşık 3 ay önce yüzündeki şekil bozukluğunun düzeltilmesi için kendilerine başvurduğunu söyledi.

        Hastaya yönelik gerekli incelemeleri yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Önce ince kesitli tomografi çekerek, 3 boyutlu modelleme yaptık. Kafatasının modelini çıkarıp eksik dokuyu belirledik. Sağlam tarafın ayna görüntüsünü kullanarak eksik kısmı tespit ettik ve kişiye özel implant ürettik" dedi.

        Uraloğlu, yöntemin simetriyi birebir sağladığına dikkati çekerek, "Eskiden hastaların kalçasından kemik veya karın dokusundan yağ alarak düzeltme yapıyorduk, benzerini oluşturabiliyorduk. Yani eksiği tam ortaya koyup, 3 boyutlu bir modelleme yapamadığımız için kabaca bir düzeltme sağlanıyordu. Şu anda 3 boyutlu modelleme ile birebir eşit, tam düzeltme sağlanıyor" diye konuştu.

        Çağlar'a yönelik hazırlanan implantın başarılı şekilde uygulandığını vurgulayan Uraloğlu, "Hastamız şu anda gayet iyi, herhangi bir enfeksiyonu yok, bir komplikasyon gelişmedi. Ameliyat son derece başarılı geçti. İmplantımızı çok güzel uyguladık ve dört dörtlük bir ameliyat oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Uraloğlu, hastanın iyileşme sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Hastamız şu anda 10'uncu gününde ama şişliklerinin yüzde 90'u geçmiş durumda. Dikişleri aldık, yaraları tamamen iyileşti. Ödemleri çok hafif var. Onların da geçmesini bekliyoruz" dedi.

        "ÇOK İYİYİM, ARTIK AYNAYA BAKABİLİYORUM"

        Samet Çağlar ise kazanın ardından yüzünde çökmeye bağlı şekil bozukluğu oluştuğunu ifade etti.

        Aynaya bakınca rahatsızlık duyduğunu dile getiren Çağlar, Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu'na başvurduğunu ve sürecin çok güzel ilerlediğini kaydetti.

        Çağlar, "Çok iyiyim, artık aynaya bakabiliyorum. Hocamızdan Allah razı olsun. Üzerimde çok emeği var" ifadesini kullandı.

