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        Yüzdükten sonra neden çok fazla acıkırız?

        Spor insanın sağlıklı bir hayat sürebilmesi için gerekli olan en temel aktivitelerden biridir. Vücudun neredeyse tamamını çalıştıran yüzme, aynı zamanda insanın iştahının da açılmasına sebep olur. Peki, neden yüzdükten sonra çok fazla acıkırız?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:00
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        Yaz tatillerinde, spor salonlarında, evimizin havuzunda, halk plajlarında kısaca fırsat bulduğumuz zamanlarda, yüzerek hem sıcak havalarda ferahlar hem de vücudumuzu çalıştırarak sağlıklı bir aktivitede bulunmuş oluruz. Yüzdükten sonra neden şiddetli bir açlık hissi geldiğini merak ettiniz mi? Detaylar haberimizde...

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        AÇLIK HİSSİ

        Pek çoğumuz havuzdan ya da denizden çıktıktan sonra bir fili yiyecek kadar aç olduğumuzu hissederiz. Peki, diğer sporlara göre yüzmenin bizi bu kadar acıktırmasının nedeni ne olabilir?

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        VÜCUDUN NORMAL SICAKLIĞINI KORUR

        Kalp, akciğerler ve kaslar için iyi bir egzersiz olan yüzme aynı zamanda vücudumuzun normal sıcaklığını korumak için fazladan efor sarf etmesine neden olur.

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        NEDEN ACIKIRIZ?

        İçinde yüzdüğümüz suyun sıcaklığı genellikle normal vücut sıcaklığımızdan yaklaşık yirmi derece düşüktür. Uzmanlara göre böyle bir durumda vücudun normal sıcaklığını korumak için kan damarları büzüşür; bu da açlık hissini bastıran hormonların vücuda yayılmasını engeller. Üstelik suyun sıcaklığı da bu konuda etkilidir.

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        Nitekim International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism’de yayımlanan bir çalışmada soğuk suda antrenman yapan öğrencilerin iştahlarının, sıcak suda antrenman yapanlara oranla daha açık olduğu ve sıra yemeğe geldiğinde %44 oranında daha fazla kalori tüketmeye ihtiyaç duydukları gözlemlenmiştir.

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        YÜRÜYÜŞ YAPMALISINIZ!

        Uzmanlar, sudan çıktıktan sonra duyduğunuz o karşı konulmaz iştahla bir şeyler yemeye başlamadan önce vücut sıcaklığınızı düzenlemek için bir süre yürüyüş yapmanızı öneriyor.

        KAYNAK: TÜBİTAK

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