Kocaeli'de yüzer havuz battı: 24 personel kurtarıldı
Kocaeli'de bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı. Bu sırada yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı
Giriş: 13.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:35
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı.
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Olay, saat 13.00 sıralarında Başiskele ilçesinde serbest ticaret bölgesinde meydana geldi.
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Tersane açıklarında yat alma manevrası yapan yüzer havuz battı.