Yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştı
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yorulunca yardım istedi.
Giriş: 01.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:41
Datça ilçesi sahilinden gece saatlerinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yüzmeye başlayan düzensiz göçmen, bir süre yüzdükten sonra yorulunca yardım talebinde bulundu.
Datça açıklarında görevli sahil güvenlik ekipleri yüzerek Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.