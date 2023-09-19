Yüzlerce göçmen sığınma talebiyle ABD sınırına ulaştı
Yasa dışı yollarla Meksika'dan ABD'ye gelen yüzlerce göçmen sınır devriye ekiplerine teslim oldu
Giriş: 19.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:44
1
Yüzlerce göçmenin Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollardan geçişi devam ediyor.
2
Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bulunan sınır bölgesinde, Meksikalı göçmenler sığınma talebinde bulunmak amacıyla sınır devriye ekiplerine teslim oldu.
3
Teksas Ulusal Muhafızlarının çabalarına rağmen göçmenler, sınır devriyesi ekiplerinin yetki alanındaki bölgeye geçmeyi başardılar.
4
5
6
7
8
9
10
11
12