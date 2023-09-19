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        Haberler Dünya Yüzlerce göçmen sığınma talebiyle ABD sınırına ulaştı

        Yüzlerce göçmen sığınma talebiyle ABD sınırına ulaştı

        Yasa dışı yollarla Meksika'dan ABD'ye gelen yüzlerce göçmen sınır devriye ekiplerine teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:44
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        Yüzlerce göçmenin Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollardan geçişi devam ediyor.

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        Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bulunan sınır bölgesinde, Meksikalı göçmenler sığınma talebinde bulunmak amacıyla sınır devriye ekiplerine teslim oldu.

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        Teksas Ulusal Muhafızlarının çabalarına rağmen göçmenler, sınır devriyesi ekiplerinin yetki alanındaki bölgeye geçmeyi başardılar.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #meksika
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