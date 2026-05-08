Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı, baharda canlandı

Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki, Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Nehil Sazlığı, birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Nehil Sazlığı Sulak Alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı 14'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

Zengin biyolojik çeşitlilikle özellikle kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan alan, bazı kuş türlerinin Afrika'dan İran'a uzanan yolculuklarında önemli konaklama alanları arasında bulunuyor.

210 BİTKİ, 250 KUŞ TÜRÜ

Çalışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 210 bitki ve 250 kuş türünün bulunduğu sulak alanda, uzunbacak, kız kuşu, yeşilbaş, küçük kerkenez, kerkenez, kınalı keklik, bıldırcın, sakar meke, kızılbacak, karabaş martı, Van martısı, arı kuşu, çayır incir kuşu, ak kuyruksallayan gibi türlerin ürediği biliniyor. Karların erimesi ile su seviyesi yükselen sazlıkta; bahar aylarında ak leylek, kızılbacak, bayağı aynak, kara çaylak, karabaş martı, küçük akbaba, çamurcun, çıkrıkçın, akça cılıbıt, çulluk, şahin, yaban ördeği, gri ve beyaz balıkçıllar gibi türler de izlenebiliyor.

"87 TÜR GÖRDÜM"

Doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Emrah Kayhan, 13 yıldır bölgede gözlem yaptığını ve her yıl yeni kuş türleri ile karşılaştığını söyledi.

Sazlıktaki kuş türleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Kayhan, "Mart ayının son haftasıyla birlikte her gün arazideyim. Özellikle nadir türler odaklı, kamış bülbülü araştırıyorum ve 87 tür gördüm. Bu da Nehil Sazlığı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle kıyı kuşları ve su kuşları için çok önemli bir alandır. Bölgedeki su dengesinin korunması da bu nedenle önemli. Ayrıca yeni kuş türlerinin tespiti için de yetkililer kapsamlı çalışma yapılmalı" dedi.