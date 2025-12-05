Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.007,37 %0,81
        DOLAR 42,5243 %0,14
        EURO 49,5420 %0,02
        GRAM ALTIN 5.756,56 %0,06
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 80,08 %2,59
        BITCOIN 88.936,00 %-3,51
        GBP/TRY 56,7193 %-0,04
        EUR/USD 1,1642 %-0,02
        BRENT 63,81 %0,87
        ÇEYREK ALTIN 9.411,98 %0,06
        Haberler Ekonomi Otomobil Yüzlerce Porsche aynı anda hareketsiz kaldı! - Otomobil Haberleri

        Rusya’da yüzlerce Porsche sahibi araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı

        Dünyanın en popüler lüks araba markalarından biri olan Porsche ile ilgili çok ilginç bir olay yaşandı. Rusya'da yüzlerce Porsche araç sahibi, aynı dönemde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 20:50 Güncelleme: 05.12.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzlerce Porsche aynı anda hareketsiz kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TASS haber ajansına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti.

        Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, Porsche marka araçların çalıştırılmasındaki sorunların, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

        Truşkova, "28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi." dedi.

        Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.

        Truşkova, "Benzer durumları Mercedes-Benz sahipleri de yaşıyor ancak bunlar münferit vakalar. Araçlar 'tuğla' (işe yaramaz) duruma geçmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bu konuyu araştırıyor, bunun kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var." diye konuştu.

        Avto.ru dergisinin aktardığı bilgilere göre, problem özellikle 2020 yılı öncesinde üretilen Porsche modellerinde görülüyor. Başta Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok araçta çalıştırma sorunları yaşandı.

        Telegram kanalı Shot, Rusya’da yüzlerce Porsche marka aracın çalışmaz hale geldiğini ve araç sahiplerinin durumdan olumsuz etkilendiğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor
        CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"