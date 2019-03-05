Yüzleşme, ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde önemli isimelrin yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yüzleşme dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yüzleşme nerede çekiliyor? İşte, dizisnin detayları...

YÜZLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyenin çekimleri Alanya'da yapılıyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kanal D'nin yeni dizisi “Yüzleşme”'nin konusu çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi sonrasında gelişen olayların anlatıldığı dizide 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkıyor.

Masal, 15 sene önce umutlarını hayallerini ve gerçek adını bıraktığı Kalender Kasabasına bambaşka bir kimlikle geri döner. Amacı kendisinden çalınan hayatının intikamını almak ve bunu ona yapanlarla yüzleşmektir. Masal'ın gelişiyle Kalender Kasabası'nda pandoranın kutusu aralanacak ve Kalender kasabası sakinleri şimdiye kadar hiç şahit olmadığı olaylara tanıklık edeceklerdir.

YÜZLEŞME OYUNCULARI KİMLER?

UĞUR YÜCEL (Fikret Kalenderoğlu)

100 yıldır bu topraklarda yaşayan çok zengin ve soylu bir aileden geliyor. 61 yaşında. Kalender’in bir zamanlar en zengin kişisiydi. Gonca’nın kaybolması ile kendi kabuğuna çekildi. İşlerden elini eteğini çekti. Borç batağında, hasta bir adam haline geldi. Şimdi geçmişe dair bir umutla Eski Fikret olarak ona bu acıyı yaşatanlara karşı hesabını yeniden açacak.

HANDE DOĞANDEMİR (Masal Karaca)

Kendine güvenli, güçlü karakterli. Çok zeki. Her adımı planlı. Duru bir güzelliği var. Daha 29 yaşında olmasına rağmen güçlü bir iş kadını olmuş bile. Büyük bir oteller zincirinin varisi. Fikret’in arazilerini alıp, Kalender’i bir turizm merkezi haline getirmek istiyor. Ama asıl amacı Kalender Kasabası'nda 15 yıl önce yaşananların intikamını almak ve gizlenen gerçekleri öğrenmek.

ENGİN ÖZTÜRK (Ömer Aladağ)

Dünyaca ünlü bir parfümör. 10 yıl önce Fikret’in desteği ile Fransa’ya gitti, orada okudu, ünlü bir parfümör oldu. Şimdi Fikret’e yardım etmek için tekrar doğduğu kasabaya geri döndü. 30 yaşında. Dışarıdan oldukça duygusal, dürüst ve iyi kalpli olan Ömer’in derinlere ittiği karanlık sırları var. Ve Kalender’de kesilecek hesapları.

YİĞİT KİRAZCI (Levent Elibeyaz)

Kasabanın ileri gelenlerinden Halil Elibeyaz’ın oğlu. 33 yaşında, yakışıklı ve sempatik görünümlü. Babasının ve abisinin despot davranışlarından dolayı ezilmiş bir alkolik iken, Masal’ın kasabaya gelmesi ile birlikte gerçek karakteri ortaya çıkacaktır. Yıllardır içinde biriktirdiği kini ve öfkeyi yaptığı sinsi planlarla ortaya koyacaktır.

MESUT AKUSTA (Battal Torosoğlu)

Kökleri eşkıya. 100 sene önce kadar dağlardan gelip Kalender’e yerleştiler. 52 yaşında. Acımasız. Hiç evlenmedi. Çoluğu çocuğu yok. Müthiş bir stratejist. Eskiden kan davalısı olduğu Elibeyaz ailesinden Halil ile birlikte kanunsuz bir imparatorluk kuracak kadar çıkarcı. Şimdiye kadar sırtını yere getiren olmadı. Bu, Masal’ın kasabaya gelişiyle değişecek.

ŞERİF SEZER (Gülder Kalenderoğlu / Bibi)

Fikret’in ablası. Kasabanın Bibisi. Tam bir Anadolu kadını. Evlenmedi. Kasabanın korkulan, saygı duyulan siması. Oğlu olarak gördüğü Fikret’i yetiştirdi. Çok şey bilir ama yerinde ve gerektiği zaman konuşur.