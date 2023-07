YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ KONUSU NEDİR?



Dizi Orta Çağ dünyasının tarihine konu olan İkinci Çağ kahramanlarını ilk kez konu alıyor. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord Of The Rings kitaplarından binlerce yıl öncesinde geçen bu dramda, seyircileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların kurulduğu ve çöktüğü, sürpriz kahramanların ortaya çıktığı ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.