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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yüzünden yaralı bulundu, öldü

        Yüzünden yaralı halde bulunan genç, hastanede öldü

        Aydın'da, yüzünden yaralı halde yerde yatarken bulunan Yusuf Aksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Darp edildiği değerlendirilen Aksoy'un ölümüne ilişkin soruştur başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:47
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        Yüzünden yaralı bulundu, öldü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, dün saat 02.00 sıralarında yerde bir kişinin yaralı olarak yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralının üzerinden çıkan kimlikten isminin Yusuf Aksoy (30) olduğu belirlendi.

        YÜZÜNDE YARA VE KIZARIKLIKLAR

        Durumu ağır olan Aksoy, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde yara ve kızarıklıklar bulunan Aksoy, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Darp edilerek yaralanma sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Aksoy'un, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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