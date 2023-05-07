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Haberler Kısayol Aile Z ile Başlayan Erkek İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Z ile başlayan erkek isimleri: Z harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Geçmişten günümüze bebekler için verilen her isme büyük bir özen gösterilmiştir. Anne ve babaların hassas olduğu bu süreçte her isim tek tek araştırılıyor ve anlamları inceleniyor. Günümüzde ise isim konusu farklı bir boyut kazandı. Artık aileler, bebekleri için modern, nadir kullanılan ve az bilinen isimlere öncelik veriyor. Yine de klasik ve geleneksel isimlerden vazgeçmeyenlerin sayısı oldukça fazla.

Z ile Başlayan Erkek İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Z ile başlayan erkek isimleri, popülerliğini korumaya devam eden bir kategoridir. Siz de dünyaya gelecek oğlunuz için bir isim arıyorsanız içeriğimizin devamında yer alan Z harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine göz atabilirsiniz.

Z ile Başlayan Erkek İsimleri

Z harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, geniş bir konu olduğu için internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Z ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Z Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Zabit: Askere kumandanlık yapan rütbeli asker
Zade: Evlat, oğul
Zafer: Amaca ulaşma, başarı
Zafir: Zafer kazanan, üstün gelen
Zahir: Parlak yıldız
Zahit: Dince yasak olan şeylerden sakınan, günahtan kaçınan kişi
Zahrettin: Dinin zerresi, dinin çekirdeği
Zaim: Kefil, şah
Zakir: Zikreden, zikir çeken
Zarife: Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kişi
Zati: Kendiyle ilgili, kendine ait, özel, özle ilgili olan
Zayi: Kayıp, yitik
Zebih: Kesilmiş veya kesilecek kurban
Zekai: Zekâ ile ilgili
Zekeriya: Erkek, bir peygamber
Zeki: Çabuk anlayan, kavrayan
Zemheri: Kara kış
Zerak: Mavi, gök renkli
Zerare: Saçılan şey
Zeren: Kavrayışlı, zeki, akıllı, uyanık
Zerin: Altından olan, altın gibi parlak

Zerişte: Altın tel, sırma
Zerka: Gök gözlü. Gök mavisi
Zerver: Altın yaldızlı olan
Zevahir: Parlak yıldızlar
Zeval: Yerinden ayrılıp, gitme
Zevkan: Zevk bakımından, zevkçe
Zevra: Dicle nehri. Bağdat şehri
Zeycan: Candan, cana yakın
Zeynel: Zeynelabidin’in kısaltılmışı
Zeynelabidin: İbadet edenlerin süsü anlamında
Zeynettin: Dinin süsü
Zeyni: Süsle, bezekle ilgili
Zeynullah: Allah’ın süsü
Zeynur: Nurlu, ışıklı, aydınlık
Zeyrek: Eli uz; akıllı; uyanık; anlayışlı
Zeyyat: Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse
Zihni: Akılla ilgili olan
Zikra: Anma, hatırlama
Zikri: Anma ile ilgili
Zinde: Diri, yaşayan
Zirve: Doruk, tepe noktası
Zişan: Şanlı, şerefli, canlı
Zivekar: Vakarlı, vakar dolu, vakar sahibi
Ziver: Süs, bezek
Ziverbey: Süs, bezek
Ziya: Aydınlık, nur
Ziyaettin: Dinin ışığı
Ziyat: Fazlalık, çokluk
Zobu: Zor, sıkıntılı
Zorlu: Güçlü, tuttuğunu koparan kişi
Zuhur: Görünme, meydana çıkma, baş gösterme
Zuhuri: Orta oyununda komik rolünü yapan kişi
Zübeyir: Akıl, yazılı küçük şey
Zühal: Satürn
Zühtü: Kendini ibadete veren
Zülal: Saf ve tatlı su
Zülfi: Kılıcın kabzasına iliştirilen süs
Zülfikar: HZ. Peygamberin HZ. Ali’ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç
Zülfü: Zülfikârla ilgili
Zülkarneyn: İki boynuzlu, Kuran’da adı geçen nebi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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