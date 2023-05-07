Z ile başlayan erkek isimleri, popülerliğini korumaya devam eden bir kategoridir. Siz de dünyaya gelecek oğlunuz için bir isim arıyorsanız içeriğimizin devamında yer alan Z harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine göz atabilirsiniz.
Z ile Başlayan Erkek İsimleri
Z harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, geniş bir konu olduğu için internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Z ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.
Z Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
Zabit: Askere kumandanlık yapan rütbeli asker
Zade: Evlat, oğul
Zafer: Amaca ulaşma, başarı
Zafir: Zafer kazanan, üstün gelen
Zahir: Parlak yıldız
Zahit: Dince yasak olan şeylerden sakınan, günahtan kaçınan kişi
Zahrettin: Dinin zerresi, dinin çekirdeği
Zaim: Kefil, şah
Zakir: Zikreden, zikir çeken
Zarife: Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kişi
Zati: Kendiyle ilgili, kendine ait, özel, özle ilgili olan
Zayi: Kayıp, yitik
Zebih: Kesilmiş veya kesilecek kurban
Zekai: Zekâ ile ilgili
Zekeriya: Erkek, bir peygamber
Zeki: Çabuk anlayan, kavrayan
Zemheri: Kara kış
Zerak: Mavi, gök renkli
Zerare: Saçılan şey
Zeren: Kavrayışlı, zeki, akıllı, uyanık
Zerin: Altından olan, altın gibi parlak
Zerişte: Altın tel, sırma
Zerka: Gök gözlü. Gök mavisi
Zerver: Altın yaldızlı olan
Zevahir: Parlak yıldızlar
Zeval: Yerinden ayrılıp, gitme
Zevkan: Zevk bakımından, zevkçe
Zevra: Dicle nehri. Bağdat şehri
Zeycan: Candan, cana yakın
Zeynel: Zeynelabidin’in kısaltılmışı
Zeynelabidin: İbadet edenlerin süsü anlamında
Zeynettin: Dinin süsü
Zeyni: Süsle, bezekle ilgili
Zeynullah: Allah’ın süsü
Zeynur: Nurlu, ışıklı, aydınlık
Zeyrek: Eli uz; akıllı; uyanık; anlayışlı
Zeyyat: Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse
Zihni: Akılla ilgili olan
Zikra: Anma, hatırlama
Zikri: Anma ile ilgili
Zinde: Diri, yaşayan
Zirve: Doruk, tepe noktası
Zişan: Şanlı, şerefli, canlı
Zivekar: Vakarlı, vakar dolu, vakar sahibi
Ziver: Süs, bezek
Ziverbey: Süs, bezek
Ziya: Aydınlık, nur
Ziyaettin: Dinin ışığı
Ziyat: Fazlalık, çokluk
Zobu: Zor, sıkıntılı
Zorlu: Güçlü, tuttuğunu koparan kişi
Zuhur: Görünme, meydana çıkma, baş gösterme
Zuhuri: Orta oyununda komik rolünü yapan kişi
Zübeyir: Akıl, yazılı küçük şey
Zühal: Satürn
Zühtü: Kendini ibadete veren
Zülal: Saf ve tatlı su
Zülfi: Kılıcın kabzasına iliştirilen süs
Zülfikar: HZ. Peygamberin HZ. Ali’ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç
Zülfü: Zülfikârla ilgili
Zülkarneyn: İki boynuzlu, Kuran’da adı geçen nebi
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