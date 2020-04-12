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Malatya'nın Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, 8 yaşındaki Fatma Ecrin’e doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler ayrıca, nöbet sonrası araç bulamadıkları için evlerine gitmekte zorluk çeken sağlık çalışanlarının da yardımına koştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri de Malatya'ydı. Yasak nedeniyle yardıma ihtiyacı olanlara belediye ekipleri yetişti. Ferdi Durdu'nun haberine göre, Battalgazi Belediyesi çağrı merkezine gelen çağrı ile harekete geçen zabıta ekipleri, sabah nöbetlerini tamamlayan fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadıkları için evlerine gidemeyen 18 sağlık personelini evlerine ulaştırdı. Çalıştıkları hastane önlerinde alınarak evlerine bırakılan sağlık personeli ekiplere teşekkür etti.

FATMA ECRİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ekipler daha sonra 8 yaşına giren Fatma Ecrin Çolak'a da doğum günü sürprizi yaptı. Üzerinde 'İyi ki Doğdun Ecrin' yazılı pastayı gören küçük kız, büyük sevinç yaşadı. Mumları üfleyen Ecrin, "Doğum günümü kutladıkları için zabıta amcalarıma teşekkür ederim" dedi. Vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bizler sizin için dışarıdayız. ‘Evinde Kal Malatya’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan zabıta ekipleri, sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

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