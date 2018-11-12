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Zabıtanın bu hareketi tepki çekti!

Denizli’de zabıtalar, bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyarak çiğneyip imha etti. Zabıta personelinin gencin elinden aldığı pamuk şekerleri yere atıp ayakları ile çiğnemesi ise büyük tepki çekti

12.11.2018 - 18:08 | Güncelleme: İHA

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinin Bayramyeri semtinde meydana geldi. Geçtiğimiz 9 Kasım da yaşanan olayda, bölgede denetim yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri pamuk şeker satan bir gencin peşine düştü. Genci Bayramyeri Meydanı yakınlarında yakalayan ekipler ardından gencin elinde pamuk şekerlerin takılı olduğu sopayı alıp gencin kolunu arkaya doğru bükerek tepki vermesini engellemeye çalıştı.

Bu sırada yere dökülen pamuk şekerler ise yola savruldu. Görüntülerde olmamasına rağmen gencin daha sonra kaçarak zabıtanın elinden kurtulduğu öğrenildi.

Zabıta memurlarından biri ise bu esnada yere düşen pamuk şekerleri ayağı ile ezerek imha etmeye çalıştı. Memurun bu hareketi ise çevredekiler tarafından ‘nimet o neden eziyorsun’ şeklinde tepki gördü.

Görüntüleri çeken kadın ise memurlara ‘neden 3 kişi çocuğun üzerine çullanıyorsunuz?’ diye sordu. Zabıta memurlarından biri ise cep telefonu ile görüntü çeken kadına tepki gösterdi. Kadın ise buna aldırış etmeden olayı görüntülemeye devam etti.

“ÇOCUĞU TERÖRİSTİ YAKALAR GİBİ ELLERİNDEN TUTTULAR"

Olayın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Samet Şahin ise olaya çok üzüldüklerini ve neden yaşandığına bir anlam veremediklerini kaydetti. Şahin, “O çocuk burada sürekli pamuk şeker satıyor. Bir anda zabıtalar geldi ve ellerinden tuttular. Çocuğun elini arkadan tuttular çocukta ‘bırakın’ dedi yani sonuçta ekmek teknesi. Daha sonra hepsini çıkardılar (pamuk şekerleri) yere attılar. Pamuk şekerin ezilmesini vatandaşlar yani herkes tepki gösterdi. Çocuğa da sert davrandılar, çocuk ta şekerleri bırakıp kaçtı gitti. Şekerlerin ezilmesine hepimiz tepki gösterdik. Biz şaşırdık yerden toplamaya çalıştık yani nimet sonuçta bu” diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri ise yaşanan olayla ilgili olaya karışan görevliler ile ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını da ifade eden yetkiler özelikle şekerin yani nimetin yerde ezilmesinden hoşnut olmadıklarını kaydettiler.
Yetkiler, ayrıca olaya karışan çocuğun 21 yaşında olduğunu ve çocuk olmadığını ifade ettiler. Yetkiler son olarak kentte sadece o genç için değil hiçbir seyyar satıcıya müsaade edilmediğini gerekli hallerde müdahale edildiğini dile getirdiler.

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