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32 yaşındaki oyuncu Zac Efron, 1990'lara damgasını vuran Baywatch dizisinin 2017'de çekilen film versiyonunda başrolde yer almış ve kaslı vücuduyla hayranlık uyandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınlanan bir programa katılan Efron, vücudu ile ilgili itiraflarda bulundu. Filmdeki vücuduna bir daha asla dönmek istemediğini söyleyen Efron, o vücuda sahip olabilmek için zor günler geçirdiğini anlattı.

Filmdeki gibi kaslı bir vücudun "Gerçek olmadığını" ve "Aptalca" olduğunu vurgulayan Efron, bir daha öyle bir baskı altına girmeyeceğini söyledi.

Zac Efron, konuyla ilgili "Kafayı yemiştim. Delirmiş gibi vücudum için gerekli suyu, vücudumdan atmak için çaba sarf ediyordum. Bu çok aptalcaydı" şeklinde konuştu.