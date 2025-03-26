Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine hakem olarak Yasin Kol'u atadı.

Yasin Kol Daha önce yabancı hakem çağrısı yapan koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz, TFF'nin (Türkiye Futbol Federasyonu) bu kararı sonrasında isyan etti.

Ünlü oyunc;, "Maçın hakemi Trabzon bölgesinden ve geçmişte yönettiği rezalet maçımızdan sonra uzun bir süre dinlendirilmişti. Şimdi yabancı hakem beklerken TFF Başkanı hemşehrisini uygun görmüş. Geçen federasyon Galatasaray'a hizmet ediyordu ama bu federasyon aldığı kararla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin federasyonu oldu" dedi.

Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar ise; "Yasin Kol'u hakem diye derbi maçına atamak iki büyük camiayla dalga geçmektir" dedi. REKLAM

Halil Umut Meler Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde maçı Halil Umut Meler'in yöneteceği iddiasına da tepki göstererek; "Halil'e o maçı versinler sahaya dalarım. Yok öyle yağma. Yabancı hakem istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Slavko Vincic 24 Şubat'ta oynanan ve golsüz sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini, yabancı hakem Slavko Vincic yönetmişti.BJK Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Siyah-beyazlı takımın oynayacağı derbi maçlarında Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasını istediklerini söylemişti.