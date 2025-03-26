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        Haberler Magazin Zafer Algöz'den, Yasin Kol tepkisi - Magazin haberleri

        Zafer Algöz ve Şahan Gökbakar'dan, Yasin Kol tepkisi

        Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu Zafer Algöz, Beşiktaş - Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasına tepki gösterdi. Algöz'ün ardından Galatarasaraylı Şahan Gökbakar da TFF'yi eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 17:52 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:52
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        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
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        Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine hakem olarak Yasin Kol'u atadı.

        Yasin Kol

        Daha önce yabancı hakem çağrısı yapan koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz, TFF'nin (Türkiye Futbol Federasyonu) bu kararı sonrasında isyan etti.

        Ünlü oyunc;, "Maçın hakemi Trabzon bölgesinden ve geçmişte yönettiği rezalet maçımızdan sonra uzun bir süre dinlendirilmişti. Şimdi yabancı hakem beklerken TFF Başkanı hemşehrisini uygun görmüş. Geçen federasyon Galatasaray'a hizmet ediyordu ama bu federasyon aldığı kararla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin federasyonu oldu" dedi.

        Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar ise; "Yasin Kol'u hakem diye derbi maçına atamak iki büyük camiayla dalga geçmektir" dedi.

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        Halil Umut Meler

        Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde maçı Halil Umut Meler'in yöneteceği iddiasına da tepki göstererek; "Halil'e o maçı versinler sahaya dalarım. Yok öyle yağma. Yabancı hakem istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        Slavko Vincic

        24 Şubat'ta oynanan ve golsüz sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini, yabancı hakem Slavko Vincic yönetmişti.BJK Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Siyah-beyazlı takımın oynayacağı derbi maçlarında Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasını istediklerini söylemişti.

        Serdar Adalı

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        #Yasin Kol
        #Zafer Algöz
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