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        Haberler Magazin Zafer Algöz isyan etti: Sahaya dalarım - Magazin haberleri

        Zafer Algöz isyan etti: Sahaya dalarım

        Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu Zafer Algöz, Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğine dair çıkan iddiaya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 16:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:02
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        "Maçı Halil'e versinler, sahaya dalarım"
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 29 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini Türk bir hakeme vereceği ve bu ismin Halil Umut Meler olacağı iddia edildi.

        Halil Umut Meler

        Fanatik Beşiktaş taraftarı Zafer Algöz, basına yansıyan bu iddia sonrası isyan etti.

        Ünlü oyuncu; "Halil'e o maçı versinler sahaya dalarım. Yok öyle yağma. Yabancı hakem istiyoruz" dedi.

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        24 Şubat'ta oynanan ve golsüz sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini, yabancı hakem Slavko Vincic yönetmişti.

        Slavko Vincic

        BJK Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Siyah-beyazlı takımın oynayacağı derbi maçlarında Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasını istediklerini söylemişti.

        Serdar Adalı

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        #Zafer Algöz
        #Halil Umut Meler
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