Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve pek çok askeri personel ile vatandaş katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.