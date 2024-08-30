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        Haberler Gündem Güncel Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı | Son dakika haberleri

        Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:30
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        Taksim'de 30 Ağustos töreni
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        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

        Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve pek çok askeri personel ile vatandaş katıldı.

        İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Vatandaşların da izlediği törenin yapıldığı meydan bayraklarla donatıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

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        #30 ağustos
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        #Zafer Bayramı
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