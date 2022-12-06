ZAFER IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlk, orta eğitiminin ardından ve meslek lise eğitimini makina üzerine Gemlik'te tamamladı. Ardından Eskişehir'de Makine bölümünde lisansını tamamladı.

2002 yılından bu yana denizcilik ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup aynı zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile uğraşmaktadır.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yaparak, TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev almıştır.

AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Gemlik İlçe teşkilatında Ekonomi İşleri Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

İlim Yayma Cemiyeti Gemlik Şubesi, Gemlikspor, Gemlik Yelken Kulübü, Gemlik Belediye Spor, Gemlik Basket Spor Kulübünde ve Gemlik Artvinliler Derneğinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.