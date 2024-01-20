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        Haberler Magazin Zafere Hücum (Rush) filminin konusu nedir? Zafere Hücum oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Zafere Hücum filminin konusu nedir? Zafere Hücum oyuncuları kimler?

        Zafere Hücum (Rush) filmi 20 Ocak Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu gerçek bir hikayeden alınan filmin yönetmen koltuğunda Ron Howard otururken, senaryosu Peter Morgan tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Zafere Hücum (Rush) filminin konusu ve oyuncularına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte Zafere Hücum (Rush) filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:34
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        Zafere Hücum filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1976 Formula One sezonu sürücüleri James Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti konu alan film, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Peki, "Zafere Hücum (Rush) filminin konusu nedir? Zafere Hücum oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte 2013 yılında sinema perdesine aktarılan Zafere Hücum filmi hakkında tüm detaylar...

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        ZAFERE HÜCUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        1976 yılında gerçekleşen Alman Grand Prix yarışında Niki Lauda'nın kullandığı Ferrari ikinci round'un sonunda, bir kaza nedeniyle yarış dışı kalır. Böylece birincilik ezeli rakibi James Hunt'a gider. Bu kaza sonrasında Lauda yaralanır. Aradan geçen altı haftanın ardından olağan hırsı ve öfkesiyle pistlere geri döner. İki yarışçı arasında İtalyan Grand Prix'i ile başlayan mücadele diğer yarışlarda katlanarak devam eder. Hedef dünya şampiyonluğudur.

        ZAFERE HÜCUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Chris Hemsworth, James Hunt

        Daniel Brühl, Niki Lauda

        Olivia Wilde, Suzy Miller

        Alexandra Maria Lara, Marlene Knaus

        Pierfrancesco Favino, Clay Regazzoni

        David Calder, Louis Stanley

        Natalie Dormer, Hemşire Gemma

        Stephen Mangan, Alastair Caldwell [7]

        Christian McKay, Alexander Hesketh

        Alistair Petrie, Stirling Moss

        Julian Rhind-Tutt, Bubbles Horsley

        Colin Stinton as Teddy Mayer

        Jamie de Courcey, Harvey Postlethwaite

        Augusto Dallara, Enzo Ferrari

        Ilario Calvo, Luca Cordero di Montezemolo

        Sean Edwards, Guy Edwards

        Martin J Smith, Jody Scheckter

        Rob Austin, Brett Lunger

        Tom Wlaschiha, Harald Ertl

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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