Zafere Hücum filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1976 Formula One sezonu sürücüleri James Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti konu alan film, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Peki, "Zafere Hücum (Rush) filminin konusu nedir? Zafere Hücum oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte 2013 yılında sinema perdesine aktarılan Zafere Hücum filmi hakkında tüm detaylar...

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ZAFERE HÜCUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1976 yılında gerçekleşen Alman Grand Prix yarışında Niki Lauda'nın kullandığı Ferrari ikinci round'un sonunda, bir kaza nedeniyle yarış dışı kalır. Böylece birincilik ezeli rakibi James Hunt'a gider. Bu kaza sonrasında Lauda yaralanır. Aradan geçen altı haftanın ardından olağan hırsı ve öfkesiyle pistlere geri döner. İki yarışçı arasında İtalyan Grand Prix'i ile başlayan mücadele diğer yarışlarda katlanarak devam eder. Hedef dünya şampiyonluğudur.

ZAFERE HÜCUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth, James Hunt

Daniel Brühl, Niki Lauda

Olivia Wilde, Suzy Miller

Alexandra Maria Lara, Marlene Knaus

Pierfrancesco Favino, Clay Regazzoni

David Calder, Louis Stanley

Natalie Dormer, Hemşire Gemma

Stephen Mangan, Alastair Caldwell [7]

Christian McKay, Alexander Hesketh

Alistair Petrie, Stirling Moss

Julian Rhind-Tutt, Bubbles Horsley

Colin Stinton as Teddy Mayer

Jamie de Courcey, Harvey Postlethwaite

Augusto Dallara, Enzo Ferrari

Ilario Calvo, Luca Cordero di Montezemolo

Sean Edwards, Guy Edwards

Martin J Smith, Jody Scheckter

Rob Austin, Brett Lunger

Tom Wlaschiha, Harald Ertl