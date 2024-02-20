'Zaferin Rengi' oyuncuları gala öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

'ZAFERİN RENGİ' FİLMİ HAKKINDA

1918 - 1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Film, Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapıyor.