        Zahara'dan Angelina Jolie'ye: Annem benim rol modelim

        Angelina Jolie'nin kızı Zahara, annesiyle olan ilişkisi hakkında konuşurken, "Bana düzgün bir insan olmanın ne demek olduğunu gösteren bir rol modelim olduğu için minnettarım" ifadesini kullandı

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 16:10
        "Annem benim rol modelim"

        Angelina Jolie'nin kızı Zahara, annesiyle olan ilişkisi hakkında duygusal bir konuşma yaptı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, ABD'nin Atlanta şehrindeki okulunda düzenlenen anne-kız kahvaltısında konuştu.

        Zahara, annesine olan duygusal bağlılığını dile getirirken, "Bugün sizlerle anne-kız ilişkilerinin değeri hakkında konuşmam istendiğinde, doğru kelimeleri bulmakta zorlandım. Zorlayıcı olmasının sebebi, buna değer vermemem değil, annemle aramda eşsiz, neredeyse soy bağı gibi bir ilişki olması ve bunu kelimelerle ifade etmenin zor olması" dedi.

        Psikoloji ana dalı ve eğitim bilimleri yan dalı okuyan, mezuniyetine hazırlanan bir son sınıf öğrencisi olan Zahara, "Birbirimize olan sevgimiz, kendiliğinden gelişen bir sevgi" ifadesini kullandı.

        "Altı aylıkken evlat edinildim. Bana en özel ve sevgi dolu insanlardan oluşan bir aile verildi. Annem bizi başkalarına yardım etmenin, nazik olmanın ve her zaman insan olarak gelişmeye çalışmanın değerleriyle büyüttü" diyen Zahara, "Bu değerler basit görünebilir, ancak nezaketin göz ardı edildiği ve başkalarına yardım etmenin bir bedeli olduğu bir dünyada, bana düzgün bir insan olmanın ne demek olduğunu gösteren bir rol modelim olduğu için minnettarım" ifadesini kullandı.

        Zahara, 2016'da ayrılan Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisinin altı çocuğundan biri. 2005 yılında birlikte rol aldıkları 'Mr. and Mrs. Smith' filminden sonra birbirlerine aşık olan ve ilişkiye başlayan Jolie ve Pitt'in üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu var: Maddox (24), Pax (22), Shiloh (19) ve 17 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.

        Zahara'nın konuşmasında, arasının açık olduğu babası Pitt'ten hiç bahsetmemesi dikkat çekiciydi. Zahara, "Küçük kardeşlerime bakmayı ve annemin bize gösterdiği şefkat ve merhameti onlara yansıtmayı çok sevdim" ifadesini kullandı.

        Oyunculuk hayali kuran Zahara, diğer kardeşleri gibi babası Pitt'in soyadını bırakarak, sadece 'Jolie' soyadını kullanıyor.

