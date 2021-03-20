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Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir ve aslen nereli? Zahide Yetiş kaç kez evlendi, eşi kimdir?

Zahide Yetiş kaç yaşında? Sorusu merak ediliyor. Ünlü sunucu Zahide Yetiş İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri olacak. İzleyiciler 'Zahide Yetiş eşi kimdir, kaç yaşında evlendi?' Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir ve aslen nereli? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir ve aslen nereli? Zahide Yetiş kaç kez evlendi, eşi kimdir?

Zahide Yetiş'in hayatı ve memleketi araştırılıyor. İBO Show'un 20 Mart Cumartesi konuklarından biri olan Zahide Yetiş sosyal medyanın gündeminde. Türk televizyon sunucusu olan Zahide Yetiş Arısoy araştırılıyor. Peki, Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir ve aslen nereli? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zahide Yetiş, 7 Temmuz 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gitmiştir ve Zahide Yetiş Viyana'da doğmuştur. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş, çok küçükken anne babası boşanmış, Zahide Yetiş babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler almıştır. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlamıştır. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başlamıştır. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yapmıştır.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yapmıştır. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV'yi sunmuş, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırlamıştır.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri vermiştir.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma", "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yapmıştır.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon "Doktorum" programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sunmuştur. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle Yetiş Hayata" adlı programda sunuculuk yapmıştır.

ZAHİDE YETİŞ'İN EŞİ KİM?

İki kez evlenen Zahide Yetiş, ikinci evliliğini 16 Eylül 2014 tarihinde işadamı Cem Arısoy ile Paris’te yaptı. Çiftin 2018 haziran ayında dünyaya gelen Aras Arısoy adından bir oğlu var.

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