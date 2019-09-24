Zalim İstanbul 12. son bölümü dün akşam ekranlardaydı. Zalim İstanbul'da Ceren artık yolun sonuna gelmişken, Cenk'in Cemre için aldığı karar Şeniz'i büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanında Şeniz'in intiharın eşiğinde olduğu ve çatıya çıktığı görülüyor. Peki Cenk, Şeniz'i durdurabilecek mi? Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm özeti haberimizde.

ZALİM İSTANBUL 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şeniz kendine ne yapacak?

Seher, Ceren'in söylediği tüm yalanları sonunda yakalar. Cemre'ye yaptığı haksızlığı anlayıp onu Nedim ile konuşturur. Ceren ise annesinin gazabıyla baş başa kalır.

Cemre Nedim'e yapılanları kanıtlayabilmek için Nedim'in odasına kamera yerleştirmeye karar verir. Ancak yerleştirilen bu kameradaki bazı görüntüler Cemre'yi şaşırtır.

Şeniz ise Cenk tarafından hayal kırıklığına uğratılır. Oğlunun yaptıklarına üzülen Şeniz ağlayarak çatıya çıkar. Şeniz kendine bir şey yapacak mı?

ZALİM İSTANBUL 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk, Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.

Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.

Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.

Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.