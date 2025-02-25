Araç sahipleri dikkat! Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Son olarak yapılan motorin zammı pompa fiyatlarına yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları listesi...
Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Motorin fiyatlarına yapılan zam sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte 25 Şubat 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
MOTORİNE ZAM
Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Fiyat artışı pompa satış fiyatlarına yansıdı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,27 TL
Motorin litre fiyatı: 47,89 TL
LPG litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,43 TL
Motorin litre fiyatı: 48,01 TL
LPG litre fiyatı: 27,51 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,99 TL
Motorin litre fiyatı: 48,72 TL
LPG litre fiyatı: 27,35 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,38 TL
Motorin litre fiyatı: 49,11 TL
LPG litre fiyatı: 27,25 TL