'Zaman'ın gözünden dünya

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi, her yıl değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde izleyicilere ulaştırıyor.

Seri'nin yeni kitabı İbrahim Zaman retrospektifi, kitabevlerinde yerini aldı. Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul’un üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin onuncu kitabı, İbrahim Zaman retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayınlandı.

Kitapta, fotoğraf hayatına stüdyo çıraklığı ile başlayan İbrahim Zaman’ın yapıtları ve yaşamı, retrospektif bakış açısıyla yer alıyor. Hem Türkiye’nin birçok bölgesini hem de dünyanın 75 ayrı ülkesini elinde fotoğraf makinesi ile köşe bucak dolaşan İbrahim Zaman, fotoğrafçının içinde bulunduğu çağın görsel tarihini yazan kişi olduğunu söylüyor ve kitapta ışığı özenle işleyerek deklanşöre bastığı anı izleyici ile buluşturuyor.

Şeb-i Aruz (Konya-1992)

Kitabın editörü Merih Akoğul, daha on yaşında, çıraklıkla fotoğrafçılık mesleğine adım atan İbrahim Zaman’ı şöyle anlatıyor: “İbrahim Zaman, fotoğrafı bahane ederek, elinde asa yerine fotoğraf makinesi ile aramızda dolaşan çağdaş bir derviş gibidir. Ve kendisinin tüm hayatını dinledikten, çilelerine tanık olduktan ve mücadelesini öğrendikten sonra fotoğraflarına daha farklı bir gözle bakacağımız kesindir. Sonuç olarak söyleyeceğimiz, onun elindeki fotoğraf makinesi ile insanlarla nesneleri, dünle yarını, anlarla anıları bugün üzerinden bağlamaya yeminli “İlahi Işığın Efendisi” olduğudur.”

Güvercinler (Yeni Cami-İstanbul-1965)

Fotoğrafçının fotoğrafın olduğu yere gitmesi gerektiğini savunan İbrahim Zaman, dünyanın beş kıtasında 75 ülkede fotoğraf çekti. 1970 yılında kurulan Adapazarı Fotoğraf Amatörleri Derneği “AFAK”ın kurucu üyesi oldu. Bugüne kadar girdiği fotoğraf yarışmalarında 150’nin üzerinde ödül kazandı. Ülkemiz fotoğraf sanatçılığı için önemli bir değer olan ve 60 yılını fotoğraf sanatına veren İbrahim Zaman için, Adapazarı’nda doğduğu sokağa “Bu sokakta bir değer yetişti.” açıklamasıyla isminin yer aldığı bir layiha yerleştirildi.

Kürekçiler (Haliç-İstanbul-2010)

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi, Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçasıdır. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlanan ve fotoğraf yıllıkları ile başlayan gelenek, 2010 yılından itibaren ülkemizden bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içerisinde bu seri kapsamında izleyicilere ulaştırıyor. Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi kapsamında bugüne kadar, Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler, Ozan Sağdıç, Sami Güner, Sabit Kalfagil, İzzet Keribar, Ersin Alok, Yıldız Moran, Ergun Çağatay ve İbrahim Zaman retrospektifleri yayımlandı.