Zamlı 2025 asgari ücret belli oldu! Net ve brüt yeni Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç oranında zam geldi?
Asgari ücret tespit komisyon toplantısı bitiminde yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammının net ve brüt tutarını açıkladı. Zam miktarına bağlı olarak yeni yılda işsizlik maaşı, stajer maaşı, askerlik maaşı, en düşük bağkur primi yeniden hesaplandı. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2025 asgari ücret zam oranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması…
Milyonların aylardır merakla beklediği asgari ücret zammı resmen açıklandı. Ocak 2025 zam oranının netleşmesiyle beraber “Asgari Ücret 2025 maaş zammı net, brüt ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere tespit komisyonu dört ayrı tarihte bu zam oranını belirlemek üzere toplanmıştı. Peki, 2025 Asgari Ücret maaş zammı net, brüt ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte o açıklama…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI
Asgari ücret 2025 için düğüm çözüldü. Uzunca bir süredir merakla beklenen açıklamanın gelmesiyle önümüzdeki yıl, çalışana verilecek taban rakam netlik kazandı. Bu zamla beraber Bakan Işıkhan asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Bakan Işıkhan asgari ücret zammına ilişkin, "Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücreti önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
2025 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLDU?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞEN ÜCRETLER
En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.
En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.
Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.
En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.
En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.
Stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.
İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.
En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Unutmayalım ki hakkaniyetle verilen her ücret aynı zamanda işletmelerin de bereketini, verimliliğini artırır. Çalışanlarımıza karşı adil olmak ekonomik başarı ve istikrar için gerekliliktir. Bu açıdan sosyal adaleti, emeğe saygıyı gözönünde tutarak bunu sağlayabiliriz. AK Parti hükümetleri olarak sosyal hayatı, emeği, dayanışmayı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik.
Ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin ciddi dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirle vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir.
Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Mali disiplin ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etme mecburiyetindeyiz.
Elbette en büyük teşekkürü güçlü iradeleri ortaya koydukları vizyonla alınterinin hakkının verilmesi yaklaşımıyla, işçiyi, işvereni, istihdamı aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni asgari ücretin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
CumhurbaşkanıErdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.