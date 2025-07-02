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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2025 | Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşına zam gelecek mi?

        Evde bakım maaşı ne kadar olacak, zam gelecek mi?

        Evde bakım maaşı alanlar, Temmuz ayıyla birlikte maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor. 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca kişinin gözü memur maaş zammına çevrilirken sosyal yardım ödemeleri de gündeme geliyor. Özellikle evde bakım desteği alan kişiler, "Temmuz zammı evde bakım maaşına yansır mı?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 2025 Temmuz evde bakım maaşına dair güncel gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 19:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:10
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        Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileri, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda, evde bakım maaşı alan kişiler de 2025 Temmuz zammının kendi ödemelerine yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Enflasyon farkı temel alınarak yapılacak zam oranı, birçok kalemde değişikliğe neden olacak. Peki, bu yıl evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı tutar ne zaman belli olacak? İşte Temmuz 2025’e ilişkin merak edilen detaylar…

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Haziran ayı enflasyon oranları 3 Temmuz Perşembe günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

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        TEMMUZ AYINDA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        10.125 TL olan evde bakım maaşı, memur zammının oranına göre yeniden şekillenecek. Veriler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        2025 TEMMUZ AYINDA MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

        Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Bunun yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında beş aylık enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

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        Böylece haziran ayında enflasyon hiç artmasa bile memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artacak.

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