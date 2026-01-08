Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? 2026 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

2026 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU?

2026'da burs ve kredi miktarı yüzde 33 artışla lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde 12 bin liraya yükseldi.