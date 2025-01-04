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        Haberler Bilgi Gündem Zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 KYK kredi/bursu ne kadar, kaç TL oldu?

        Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? 2025 KYK kredi/bursu ne kadar oldu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında ön lisans ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek KYK burs miktarını açıkladı. Burs ve kredi miktarının belli olmasının ardından zamlı KYK bursu ödeme tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile zamlı KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 01:36
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        Zamlı KYK burs ödeme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2024 yılı içinde 2 bin TL olan KYK öğrenim burs miktarı ocak ayı itibarıyla zamlı bir şekilde hesaplara yatacak. Peki, "Zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 KYK kredi/bursu ne kadar?" İşte 2025 Ocak zamlı KYK burs ve kredi miktarı...

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        2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Ön lisans ve lisan öğrencileri için 2 bin liradan, 3 bin liraya

        Yüksek lisansta 4 bin liradan, 6 bin liraya

        Doktora öğrencileri için ise 6 bin lirada, 9 bin liraya yükseldi.

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        ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

        2025 zamlı KYK bursu ödemeleri Ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.

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        KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

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        KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

        Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        Öğretim kurumunun kapatılması,

        Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

        Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

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