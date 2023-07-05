Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı Temmuz'da mı ödenecek Ağustos'ta mı?

Büyük bir merakla beklenen memur maaşı zammı gün itibariyle belli oluyor. Polis, doktor, öğretmen, hemşire ve çok daha fazla memuru yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de, zamlı memur maaşlarının ne zaman ödeneceği oldu. İşte, zamlı memur maaşı Temmuz'da mı yoksa Ağustos'ta mı ödenecek sorusunun yanıtı ile ilgili bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı Temmuz'da mı ödenecek Ağustos'ta mı?

    2023 asgari ücret ara zammı yüzde 34,04 olarak açıklanmış ve böylelikle asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. Söz konusu durumun ardından gözler memur maaşı zammına çevrildi. Yurt genelindeki binlerce memuru yakından ilgilendiren konuya dair resmi açıklama bugün yapılacak. Peki, zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?
  • Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı Temmuz'da mı ödenecek Ağustos'ta mı?

    MEMUR TEMMUZ AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
  • Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı Temmuz'da mı ödenecek Ağustos'ta mı?

    MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Zamlı memur maaşı gün itibariyle belli olacak. Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...
  • Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı Temmuz'da mı ödenecek Ağustos'ta mı?

    6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

    Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon oranını yüzde 20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

    Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı da eklenecek.
  • Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı Temmuz'da mı ödenecek Ağustos'ta mı?

    MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.
  • Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı Temmuz'da mı ödenecek Ağustos'ta mı?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ŞU ANDA 12 BİN 632 LİRA

    En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin TL olması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam gelmiş olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.