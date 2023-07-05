EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ŞU ANDA 12 BİN 632 LİRA

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin TL olması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam gelmiş olacak.