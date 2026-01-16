Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı memur maaşı ödeme takvimi belli mi? 2026 Memur ve memur emeklisi maaş farkı yattı mı ve zam farkı ne zaman yatacak?

        Zamlı memur maaşı ödeme takvimi: 2026 Memur ve memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Asgari ücret zammının ardından emekli ve memur zammı açıklandı. Yeni yıldan itibaren memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor. Peki zamlı memur maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, memur ve memur emeklisi maaş farkı ödendi mi?

        Giriş: 16.01.2026 - 16:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:37
        Zamlı memur maaşı ödeme takvimi merak ediliyor. Ocak ayında memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ödeme tarihleri bekleniyor. Enflasyon verilerinin belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklisinin temmuz-aralık döneminde alacağı zamlı maaşlar netleşti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki zamlı memur maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi belli mi?

        ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

        Memur emeklileri tahsis numarasına göre Ocak ayının ilk haftası maaşlarını zamsız olarak aldı. Tahsis numarası 1-3 arasında olanlar 1 Ocak’ta, 4-6 olanlar 2 Ocak’ta, 7-9 olanlar 3 Ocak’ta ve 0 olanların ise 4 Ocak’ta maaşları hesaplara yatırıldı.

        Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurlar ise normal şartlarda maaşlarını (15 Ocak) tarihinde alıyor. Zamlı maaşlar, Ocak ayından itibaren işlendiği için 15 Ocak'tan itiabren zamlı maaşların hesaplara aktarılması bekleniyor.

        SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaşlar 17-26 Ocak’ta yatırılacak Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaş olarak 20 bin lira ödemeleri ile ilgili yasal düzenleme çıktıktan sonra farklar da yatacak.

        MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.

        Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

