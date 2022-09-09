Okul servis ücretlerine zam yapılması kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılasının ardından Ankara’dan da zam haberi geldi. En yakın ve en uzak mesafelere göre farklı tarifeler uygulanacak. İstanbul okul servisi ücret hesaplaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen aplikasyonu devreye girdi. Peki, İstanbul en yakın en uzak mesafe okul servis ücreti ne kadar? İşte 2022 okul servis ücreti hesaplama…