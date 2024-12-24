Asgari ücret zammı 2025 son dakika belli oldu. Yapılan artışla 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücret rakamıyla birçok kalemde tutarlar değişti. Üniversite, lise stajyer maaşları da değişen tutarlar arasında yer aldı. Peki, yeni stajyer maaşı 2025 ne kadar oldu? Üniversite ve lise stajyer ücreti kaç TL zamlandı? İşte, 2025 Zamlı stajyer maaşı ve konu hakkında detaylar...