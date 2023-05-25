Igor Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar. Bu yıl kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak." dedi.

"İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU"

Milan'a transfer söylentisiyle ilgili soruya Igor Zaniolo, "Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul'da çok mutlu!" cevabını verdi.