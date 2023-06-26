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Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'da adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer açıklaması geldi. İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!

    Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, sarı-kırmızılı futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!

    "TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

    Calciomercato'ya konuşan Vigorelli, "Zaniolo, Türkiye'ye hemen uyum sağladı ve Galatasaray'da mutlu. Şu anda tatilini yapıyor ve sonrasında Şampiyonlar Ligi elemesi var. Transfer dönemi uzun bir süreç. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Transfer teklifleri gelirse değerlendiririz" dedi.
  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!

    Vigorelli, Milan hakkında sorulan soruya ise "Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet. Ancak şu anda bu konuya girmek istemiyorum" cevabını verdi.
  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.
  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!

    Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!
  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!
  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!
  • Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!

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