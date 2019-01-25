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Dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren Zara’ya Haliç’i dolduran binlerce müziksever gece boyunca eşlik etti. Ünlü modacı Sema Çiçekçi’nin hazırladığı iki ayrı tasarım ile sahneye çıkan Zara, kıyafetleri ile de göz kamaştırdı.