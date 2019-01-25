Zara doğum gününü 3000 kişi ile sahnede kutladı

Giriş: 25.01.2019 - 08:16 | Güncelleme:  

Usta müzisyenlerden oluşan Rubato grubu ve evrensel müziğin güçlü yorumcusu Zara, önceki akşam muhteşem bir konsere imza attı. ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sahne alan ikili İstanbullulara müzik dolu bir gece yaşattı

  • 1Zara doğum gününü 3000 kişi ile sahnede kutladı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, konserin ilk yarısında sahne alan Rubato, sevilen şarkılardan oluşan repertuvarı ile dinleyicileri adeta büyüledi. Konserin ikinci yarısında sahnede güçlü sesi ve yorumuyla Zara yer aldı.

  • 2Zara doğum gününü 3000 kişi ile sahnede kutladı - Magazin haberleri
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    Dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren Zara’ya Haliç’i dolduran binlerce müziksever gece boyunca eşlik etti. Ünlü modacı Sema Çiçekçi’nin hazırladığı iki ayrı tasarım ile sahneye çıkan Zara, kıyafetleri ile de göz kamaştırdı. 

  • 3Zara doğum gününü 3000 kişi ile sahnede kutladı - Magazin haberleri
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    DOĞUM GÜNÜNÜ 3000 KİŞİ İLE KUTLADI

    Zara ve Rubato’nun izleyenleri büyülediği gecede Zara’ya sürpriz doğum günü yapıldı. Zara, şarkıya başlayacağı sırada doğum günü şarkısı eşliğinde Rubato, Kutsi ve Polat Yağcı sahneye pasta ile geldi. 

  • 4Zara doğum gününü 3000 kişi ile sahnede kutladı - Magazin haberleri
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    Yapımcısı Polat Yağcı'nın hazırladığı sürpriz ile birlikte, 3000 kişinin aynı anda ‘Mutlu Yıllar’ yazılı Zara fotoğrafları kaldırması Zara'yı oldukça duygulandırdı.

  • 5Zara doğum gününü 3000 kişi ile sahnede kutladı - Magazin haberleri
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    "Şu ana kadar yaşadığım en şahane doğum günü" diyerek duygularını ifade eden Zara, sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 

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