        Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman, nerede olacak? Zara Larsson konser bilet fiyatı ne kadar?

        Zara Larsson İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. 2008 yılında İsveç'te katıldığı Talang yarışmasıyla adını duyuran, 2015'te çıkardığı "Lush Life" ile dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan ve 2025'te yayımladığı dördüncü stüdyo albümü "Midnight Sun" ile listelerde üst sıralara yerleşen ünlü sanatçı, yaz aylarının en enerjik konserlerinden birine imza atacak. Peki, Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 15:40 Güncelleme:
        İsveçli ünlü şarkıcı Zara Larsson, İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 2008 yılında İsveç’te katıldığı Talang yarışmasıyla ünlenen, “Lush Life” ile global başarı yakalayan ve 2025 çıkışlı “Midnight Sun” albümüyle müzik listelerinde adından söz ettiren pop yıldızı, yaz sezonuna damga vuracak konserlerden biri için sahneye çıkacak. Müzikseverler şimdi konserin tarihini ve saatini merak ederken, bilet fiyatları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman gerçekleşecek, bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

        Zara Larsson, 9 Ağustos 2026’da saat 20:00'da Pozitif Vibrations kapsamında ilk kez Türkiye’de sahne alacak.

        ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NEREDE OLACAK?

        Zara Larsson İstanbul konseri Bonus Parkorman’da gerçekleşecek.

        ZARA LARSSON KONSER BİLET FİYATLARI

        Sahne Önü - Genel Dönem - ₺6.000,00

        Genel Alan - Genel Dönem - ₺3.200,00

        Sahne Önü - Avantajlı Dönem - ₺5.000,00

        Genel Alan - Avantajlı Dönem - ₺2.600,00

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
