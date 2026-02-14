"Zarar görmemiş tek bir elektrik santrali kalmadı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için ülkesine ve Avrupa'ya gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için diplomasi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, bu müzakerelerin başarılı olması için her şeyi, gerçekten her şeyi yapacak." dedi.

Savaşın bitirilmesi için gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşmanın yapılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna, bizim için Avrupa için gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazırdır ve bu savaşın sona erdirilebileceğinden eminim." diye konuştu.

Zelenskiy, Avrupa'nın halihazırda üçlü müzakereler masasında yer almamasının doğru olmadığını belirterek "Amerikalılar sık sık tavizler konusunu gündeme getiriyor. Maalesef bu tavizler, çoğu zaman Rusya değil sadece Ukrayna bağlamında tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

"Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor"

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yeni toprakları işgal etmek istediğini savunarak "(Putin) Kendini bir kral olarak görüyor olabilir ama aslında savaşın kölesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerlediği her kilometre toprak için büyük kayıplar verdiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti: "Rus ordusu için bir metre toprağın bedeli 156 askerdir. Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor ve ne kadar uzun sürerse saldırgan o kadar çok kaynak elde eder." "Saldırılardan hasar görmeyen tek bir elektrik santralimiz bile kalmadı" Ukraynalı lider Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti. Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısını ağırlıklı olarak hedef almaya devam ettiğini belirterek "Ukrayna'da, Rus saldırılarından zarar görmemiş tek bir elektrik santrali bile kalmadı." dedi. Zelenskiy, daha fazla hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek "Hava savunmamız, müttefiklerimiz tarafından pazar günü bize teslim edilen füzeleri, perşembe gecesi itibarıyla hava sahamızı korumaya başladı." diye konuştu. "Avrupa cephesini Ukraynalılar tutuyor" Zelenskiy, cephede savaşan Ukraynalıların aynı zamanda Avrupa'nın da güvenliği için mücadele ettiğini vurguladı. Ukrayna'nın güçlü orduya sahip olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Avrupa cephesini Ukraynalılar tutuyor. Bağımsız bir Polonya ve özgür Baltık devletleri, halkımızın arkasında duruyor." ifadelerini kullandı.