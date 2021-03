"İNATÇILIĞIM BENİ BUGÜNLERE GETİRDİ"

Yeni albümü 'Nobody is Listening' ile raflardaki yerini alan Zayn Malik, "İnsanlar bana bir işin nasıl yapılacağını söylediğinde, ben o işi her zaman alışılagelmişin dışında yapmışımdır. İnatçılığım ve farklı olmaya çalışmam beni bugünlere getirdi" ifadelerini kullandı.