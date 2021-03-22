GRAMMY ADAYLARI ARASINA ALINMAMIŞTI

Malik, solo kariyerinde üç albüm yayınlamıştı. Fakat bunların hiçbiri Grammy'ye aday gösterilmemişti. Şarkıcının sadece Taylor Swift ile yaptığı 'I Don't Wanna Live Forever' adlı düeti ödüle aday gösterilmişti.

Malik'in ocak ayında yayınladığı 'Nobody Is Listening' adlı albümü ise koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle bu yıl Grammy adayları arasına alınmamıştı.

Zayn Malik, tartışma konusu olan paylaşımından sonra bir mesaj daha yayınlamıştı. Olaya kişisel olarak bakmadığını belirten ünlü yıldız, ödüllerle ilgili yeterince açıklık ve şeffaflık olmadığını öne sürmüştü.