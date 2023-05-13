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Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"

Sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, son olarak "Seçemedim" notuyla paylaştığı fotoğraflarıyla sevenlerinin beğenisini kazandı. Güzel sporcuya binlerce yorum geldi.

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  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"

    Milli takımda gösterdiği performansı ile göz dolduran, aynı zamanda Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten genç voleybolcu Zehra Güneş, kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de adından sıkça söz ettiriyor.
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"

    Instagram'da 2.5 milyonu aşkın takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, son olarak "Seçemedim" notuyla yayınladığı gönderilerine sevenlerinden binlerce yorum geldi.
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"

    Bir dönem Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan fakat bu ilişkiyi geçtiğimiz aylarda sonlandıran Zehra Güneş'in sıcak havada verdiği pozlarına kısa süre içerisinde sevenleri tarafından binlerce övgü dolu yorum ve beğeni geldi. 
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"

    223 bin beğeni alan fotoğrafların altına sevenleri: "Günümüz güzelleşti", "Güneş gözlerinde parlıyor","Bu güzellik fazla değil mi artık?" gibi yorumlar yaptı.
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"

    İşte Zehra Güneş'in son pozları...
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"
  • Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! "Güneş gözlerinde parlıyor"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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