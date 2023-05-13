Bir dönem Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan fakat bu ilişkiyi geçtiğimiz aylarda sonlandıran Zehra Güneş'in sıcak havada verdiği pozlarına kısa süre içerisinde sevenleri tarafından binlerce övgü dolu yorum ve beğeni geldi.