Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, şimdilerde Milli Takım ile birlikte Milletler Ligi’nde forma terletiyor. Güneş, kariyerinin yanında sık sık özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak ünlü ismin kardeşleri ortaya çıktı. Meğer Zehra Güneş'in kendisinden küçük 2 kız kardeşi varmış...