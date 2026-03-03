Ramazan’ın manevi atmosferiyle birlikte zekat hesaplamaları da gündemin ilk sıralarına yerleşti. Maddi imkânı bulunan vatandaşlar, sahip oldukları mal varlığı üzerinden ne kadar zekat vermeleri gerektiğini ve bu ibadetin şartlarını öğrenmek istiyor. Zekatın kimlere verilebileceği gibi konular araştırılırken, “Zekat Ramazan’da mı verilmeli yoksa yılın her döneminde verilebilir mi?” sorusu da sıkça gündeme geliyor. 2026 yılına ilişkin zekat hesaplama yöntemleri ve temel bilgiler haberimizde…