Zekat hesaplaması 2026 nasıl yapılır? Ramazan ayında zekat verilir mi?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi zekat ibadetine ilişkin detayları araştırmaya başladı. "Zekat nasıl hesaplanır?", "Yüzde kaç zekat verilir?" ve "Kimler zekat alabilir?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan zekat, belirli bir mal varlığına sahip olan Müslümanlar için farz kabul ediliyor. Peki, 2026 yılı için zekat hesaplaması nasıl yapılır, hangi mallar zekata tabidir ve zekat yalnızca Ramazan ayında mı verilmelidir? İşte tüm ayrıntılar…
Ramazan’ın manevi atmosferiyle birlikte zekat hesaplamaları da gündemin ilk sıralarına yerleşti. Maddi imkânı bulunan vatandaşlar, sahip oldukları mal varlığı üzerinden ne kadar zekat vermeleri gerektiğini ve bu ibadetin şartlarını öğrenmek istiyor. Zekatın kimlere verilebileceği gibi konular araştırılırken, “Zekat Ramazan’da mı verilmeli yoksa yılın her döneminde verilebilir mi?” sorusu da sıkça gündeme geliyor. 2026 yılına ilişkin zekat hesaplama yöntemleri ve temel bilgiler haberimizde…
ZEKAT NASIL HESAPLANIR?
Kabaca zekat malın 40’da 1’idir. Yani 40 lirası olan kişinin 1 lirasını vermesi gerekir. Zekat için en önemli şart malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Yani bir yıldır kasada bekleyen 80.18 gr altın bir yıl dolunca 40’da 1 nisbetinde zekatının verilmesi gerekmektedir. Gümüşte, hayvanlarda ve ürünlerde de aynı şekilde zekat verilmelidir.
İslam’a göre 80.18 gr altını olan herkes zekat mükellefidir. Ayrıca 561 gr gümüşü olan, 5 devesi, 30 sığırı ve 40 koyunu olan kişiler de zekat vermek zorundadır. Ürünlerde ise sınır 650 kilodur. 80.18 gr altına denk gelen ticari ürünler de zekat kategorisinde değerlendirilmektedir.
ZEKAT KİMLERE VERİLİR, RAMAZAN AYINDA MI VERİLİR?
Zekat için bir yıllık sürenin dolması yeterlidir ancak genel itibariyle Ramazan Ayı içerisinde zekatlar dağıtılmaktadır. Bu ayda verilen sadakanın çok sevap olması nedeniyle genel anlamda bu ayda zekat dağıtımı yapılmaktadır.
Zekâtın verileceği kimseler Kur’ân-ı Kerîm’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb/kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenen kimseler, hürriyetlerini elde etmeye çalışan köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.