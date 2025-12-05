Habertürk
        Zeki Yavru: Galatasaraylılar bile penaltı olduğunu görmüştür

        Samsunspor'un sağ beki Zeki Yavru, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi. Yavru, "Galatasaraylılar bile penaltı olduğunu görmüştür" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 22:44 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:44
        "Galatasaraylılar bile penaltı olduğunu görmüştür"
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Samsunspor'un sağ beki Zeki Yavru, hakem yönetimine tepki gösterdi.

        "GALATASARAYLILAR BİLE PENALTI OLDUĞUNA GÖRMÜŞTÜR"

        Zeki Yavru,"Son dakikadaki pozisyon bu gece sabaha kadar konuşulur. Hakem gördü gibi tereddüt etti. Doğal konumda dedi ama izledik, alakası yok. Lütfen! Genç hakem ama son dakika, alın terimize yazık. Son dakika penaltıyı verse puan alıp döneceğiz. Çok üzücü. Türk futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu ama VAR'daki hakem göremedi. Canları sağ olsun diyelim ne diyelim." şeklinde konuştu.

