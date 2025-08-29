Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Gerçek niyeti barış değil" | Dış Haberler

        Zelenskiy'den Putin açıklaması

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçek niyetinin barış değil öldürmeye devam etmek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 21:56 Güncelleme: 29.08.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gerçek niyeti barış değil"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kiev’e dün düzenlediğini saldırıyı ‘alçakça’ olarak nitelendirerek, bunun Vladimir Putin’in gerçek niyetinin barışa adım atmak değil, öldürmeye devam etme olduğunu gösterdiğini kaydetti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Zelenskiy, dün Kiev’e düzenlenen Rus saldırısında 4’ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirterek, Costa’ya Ukrayna halkı ve saldırıda yakınlarını kaybeden aileler için ilettiği taziyelerden dolayı teşekkür etti. Saldırıyı ‘son derece alçakça’ olarak nitelendiren Zelenskiy, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçek niyetinin barışa adım atmak değil, öldürmeye devam etme olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Zelenskiy, Ukrayna’nın defalarca liderler düzeyinde bir görüşmeye hazır olduğunu belirttiğini hatırlatarak, ancak Rusya’dan böyle bir sinyal almadıklarını ve bu nedenle baskının gerektiğini kaydetti. Zelenskiy, 19’uncu AB yaptırım paketinin güçlü olmasını beklediklerini de vurguladı.

        Görüşmede ayrıca güvenlik garantilerinin geliştirilmesinin ele alındığını ve tüm bileşenleri üç bloktan oluşacak garantilerin üzerinde çalışıldığını aktaran Zelenskiy, en önemli garantilerden birinin Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği olduğunu söyledi. Zelenskiy, Moldova ile birlikte bu konuda yakında ilerleme beklediklerini belirtti.

        Zelenskiy, Ukrayna dronlarının üretimi için ek finansman ile SAFE ve PURL girişimlerinin uygulanmasının da gündeme alındığını, Antonio Costa’nın bu araçların daha etkili hale gelmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?