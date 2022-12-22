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Haberler Dünya Zelenskiy'nin ziyaretinde dikkat çeken detay: 81 yıl sonra ilk!
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Washington'a tarihi ziyaret: 81 yıl sonra gerçekleşen ziyarette dikkat çeken detay

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırıları sürerken ilk yurtdışı ziyaretini ABD'nin başkenti Washington'a yaptı. Dünyada yankı uyandıran ziyaret, 81 yıl önce İngiltere Başbakanı Churchill'in Washington'a yaptığı ziyareti akıllara getirdi

Zelenskiy'nin ziyaretinde dikkat çeken detay: 81 yıl sonra ilk!
Zelenskiy'nin ziyaretinde dikkat çeken detay: 81 yıl sonra ilk!
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HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 21 Aralık günü ABD'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi, ABD Kongresi'ne hitap etti.

Uluslararası basında, Washington'a 81 yıl sonra yapılan bu ziyaret, "Churchill anı" olarak nitelendirildi. Zelensky'nin Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti, 81 yıl önce İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Pearl Harbor saldırılarının ardından Washington'a gittiği anları hatırlattı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, "Başka bir tarihi lider, savaş zamanında Kongre'ye hitap ediyor. Demokrasi tehlikede." ifadeleriyle Churchill'in ziyaretini hatırlattı.

1941'in Aralık ayında, Churchill ABD Kongresi'nde tarihe geçecek 30 dakikalık bir konuşma yaptı. Churchill'in konuşması, yabancı bir liderin Washington'a yaptığı en önemli ziyaretlerden biri olarak hafızalara kazındı.

CHURCHILL, WASHINGTON'DA HEYECAN YARATTI

Churchill, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına verdiği mücadeleyle bilindi. Washington'a geldiğinde, çatışma ABD'nin kapısına kadar gelmişti.

Aralık 1941'de Washington'a vardığında, çatışma Amerika'nın kapısına gelmişti. Japonya, Pearl Harbor'a saldırmış ve ABD Başkan Franklin D. Roosevelt, ülkeye savaş ilan etmiş, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na geç girdiğinin altını çizmişti.

Churchill'in Washington'daki varlığı heyecan dalgasına neden oldu. The Washington Post, "Amerikalılar, Winston Churchill'in en önemli özelliklerinden birini buldu; Bir kalabalığı heyecanlandırma yeteneği." ifadelerini kullandı.

Churchill'in en önemli olay ise 26 Aralık 1941'de Kongre'ye yaptığı konuşmaydı. ABD Senatosu, milletvekilleri, kabine yetkilileri ve üst düzey yetkililerde dolup taştı. Şu an Temsilciler Meclisi Başkanı olan Nancy Pelosi'nin babası da o sırada Kongre'de görev yapıyordu.

ZELENSKIY, CHURCHILL'İN İZİNDEN GİDİYOR

BBC'de yer alan habere göre, 81 yıl sonra Zelenskiy'nin Washington'a yaptığı sürpriz ziyaret, benzer bir beklenti ve heyecanı yarattı. Bay Churchill'in kendi seyahat programının yankıları içinde, kasabadan ABD Kongre Binası'na gitmeden önce ilk olarak Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.

Churchill gibi Zelenskiy de savaşın başından bu yana halkı için yaptıklarıyla kahraman ilan edildi. Zelenskiy, Rus güçlerinin saldırılarının başladığı ilk günlerde Kongre'ye yaptığı bir video konferans görüşmesinde, çok sayıda yetkiliyi gözyaşlarına boğmuştu.

Churchill ile Zelenskiy ile ortak bir paydada buluşsa da, Zelenskiy Churchill'e kıyasla daha bölünmüş bir Kongre ile karşı karşıya.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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