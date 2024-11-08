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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın hızlı şekilde sona ermesine mesafeli

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" bitirebileceğine yönelik yaptığı açıklamasına ilişkin, "Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin (Ukrayna için) bir kayıp olduğuna eminim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 00:38 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:38
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        Zelenskiy, savaşın hızlı şekilde sona ermesine mesafeli
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        Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Zelenskiy, basın toplantısını düzenledi.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü hatırlatarak, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlı bir şekilde bitirebileceğine yönelik yaptığı açıklamasını değerlendiren Zelenskiy, "Savaşın çabuk sona ermesi konusuna gelince, başkan Trump'ın hızlı bir çözüm istediğine inanıyorum. İstiyor ama bu, bu şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

        AA'nın haberine göre; savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin Ukrayna için bir "kayıp" anlamına geldiğini vurgulayan Zelenskiy şunları kaydetti:

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        "Bu nedenle her türlü karara hazırlanmak gerekir. Savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin (Ukrayna için) bir kayıp olduğuna eminim. Savaşın hızlı sona erdirilmesi fikrini tanımıyorum, bu konuda Başkan Trump ile henüz konuşmadım."

        Zelenskiy, ayrıca savaş eğitimi alan 11 bin Kuzey Koreli askerin Rusya'nın Kursk bölgesinde toplandığını bir kez daha iddia ederek, savaşta daha fazla gelirimin yaşanmaması için müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya çağırdı.

        Bazı Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna ordusuna karşı Kursk bölgesinde çatışmalara da katıldığını kaydeden Zelenskiy, bu birliklerin "kayıplar vermeye" başladığını öne sürdü.

        Rus ordusunun yoğun saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelenskiy, bu konuda destek almak için bugün Avrupalı liderler ile de konuştuğunu belirtti.

        Ukrayna'nın silah yardımına ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenskiy, ABD'den söz verilen silahların hepsinin henüz ülkesine ulaşmadığını ifade etti.

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        #Son dakika haberler
        #Ukrayna
        #Volodimir Zelenskiy
        #ABD
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